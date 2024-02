2024-02-17 19:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندییەكانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە باڵیۆزی توركیا لە عێراق كرد كە گەمارۆی سەر فڕ‌ۆكەخانەی…

