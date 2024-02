2024-02-18 06:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەریتانیا رێگە بە خاوەن ڤیزا ئۆکرانییەکان دەدات کاتی مانەوەیان لە وڵاتەکەی بۆ 18 مانگی دیکە درێژبکەنەوە. ئەمڕۆ یەکشەمە…

The post بەریتانیا رێگە بە ئۆکرانییەکان دەدات 18 مانگی دیکە لە وڵاتەکەی بمێننەوە appeared first on Esta Media Network.