2024-02-18 08:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەک لەو کەسانەی ئۆتۆمبێلیان لە نەتەوە یەکگرتووەکان کڕیوە، لە شاری هەولێر لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. نوێنەری…

