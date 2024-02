2024-02-18 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز بڵاویکردەوە، سەردانی ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسداران بۆ بەغداد هێرشەکانی سەر هێزەکانی ئەمریکای…

