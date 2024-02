2024-02-18 13:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆک وەزیران بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری سلێمانی راسپارد ئاسانکاری تەواو بکەن بۆ وەبەرهێنەرانی کەرتی تایبەت تا هەرچی زووتر…

The post قوباد تاڵەبانی بەدواداچوون بۆ پڕۆژە گەشتیارییەکانی سەرچنار دەكات appeared first on Esta Media Network.