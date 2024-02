2024-02-18 17:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سەرۆكایەتیی هەرێم رایدەگەیەنێت، ناردنی پارەی تەرخانكراو بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان لە بەغدادەوە بەردەوامدەبێت و دەشڵێت، ”…

The post زانیارییەكی نوێ لەبارەی مووچەی مووچەخۆرانەوە ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.