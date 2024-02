2024-02-18 18:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە روونکردنەوەیەکدا بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی کۆیە رایدەگەیەنێت، “دوای وەستانی دابەشكردنی ئاوی خواردنەوەی ماڵان، ئەمڕۆ دەستیپێكردەوە”. لە بارەی دابەشکردنی ئاوی…

The post بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی کۆیە: دابەشكردنی ئاوی ماڵان دەستیپێكردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.