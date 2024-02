2024-02-19 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی تورکیا رایگەیاند، “لە هەفتەی رابردوودا 281 کۆچبەری نایاسایی لە چەند شارێکی خۆرئاوای وڵات دەستگیرکراون”. بەپێی ئاژانسی ئەنادۆڵ،…

