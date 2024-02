2024-02-19 08:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هەرەسهێنانی بەفرەوە لە باکووری رۆژهەڵاتی ئەفغانستان لانی کەم شەش کەس گیانیان لەدەستدا و دەیانی دیکەش بێسەروشوێن بوون.…

