2024-02-19 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی گرانفرۆشی و پابەندنەبوون بە رێنماییەکانی کارکردن، لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامیەتی سلێمانی سێ بریکاری کارگەکانی غازی ماڵان دادەخات. ئەمڕۆ…

