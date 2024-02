2024-02-19 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی چوارشەممەی ئەم هەفتەیە لە رێوڕەسمێکدا رووفاتی 172 ئەنفالکراوی کورد لە چەمچەماڵ بەخاکبسپێردرێن. دوای ئەوەی رووفاتی 172…

The post لە رێوڕەسمێکدا رووفاتی 172 ئەنفالکراوی کورد لە چەمچەماڵ بەخاکدەسپێردرێن appeared first on Esta Media Network.