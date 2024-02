2024-02-19 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی دەستپاکیی عێراق فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ پارێزگاری پێشووی سەڵاحەدین دەرکرد بەهۆی بەهەدەردانی بەمەبەستی سامان و بەرژەوەندییەکانی شوێنی کارکردنی.…

