2024-02-19 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی راگەیاندنی بافڵ جەلال تاڵەبانی راگەیەندراوێكی لەبارەی بەشداریی سەرۆكی یەكێتی لە كۆنفرانسی ئاسایشی میونشن بڵاوكردەوە. دەقی راگەیەندراوەكە: بافڵ…

The post راگەیەندراوێك لە نووسینگەی رۆژنامەوانیی بافڵ جەلال تاڵەبانی-یەوە appeared first on Esta Media Network.