2024-02-19 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی مانگرتنی کارمەندەکانییەوە، تاوەری ئیڤڵ لە ئەمڕۆوە دادەخرێت. ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویکردەوە، کۆنفیدڕاڵی بازرگانی گشتی (CGT) و هێزی…

