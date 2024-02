2024-02-19 19:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی میدیاو زانیاریی حکومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، ” هاوڵاتییانی 53 وڵاتی جیهان، دەتوانن بەبێ ڤیزەی پێشوەختە بێنە هەرێمی کوردستان”.…

