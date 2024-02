2024-02-20 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، ئەمڕۆ و سبەینێ بارانی پچڕ پچڕ بەردەوام دەبێت و پلەکانی گەرما بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە دەبینن.…

