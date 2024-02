2024-02-20 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سێ کارمەندی بەڕێوەبەرایەتیی دابەشکردنی کارەبای هەولێر، لەکاتی کارکردندا بەر تەزووی کارەبا کەوتن و بە سەختی برینداربوون. وەزارەتی کارەبا…

The post سێ کەس لە هەولێر بە تەزووی کارەبا برینداربوون appeared first on Esta Media Network.