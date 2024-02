2024-02-20 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ سەلماندوویەتی ئەو کەسانەی زیادەڕەوی دەکەن لە بەکارهێنانی ڤیتامین B زیاتر ئەگەری تووشبوونیان بە نەخۆشییەکانی دڵ و…

The post توێژینەوەیەک: زیادەڕەویکردن لە بەکارهێنانی ڤیتامین B تووشی جەڵتەت دەکات appeared first on Esta Media Network.