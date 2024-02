2024-02-20 07:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری گواستنەوەی عێراق رێزلێنانی بۆ یەکەم ژنە فڕۆکەوانی عێراق کرد کە کچێکی کوردە و خەڵکی شاری دهۆکە و…

The post کچێکی کوردە و بووە یەکەم ژنەفڕۆکەوانی هێڵی ئاسمانیی عێراقی appeared first on Esta Media Network.