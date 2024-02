2024-02-20 09:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لقی سلێمانی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاویکردەوە، پرۆسەی تۆمارکردنی بایۆمەتری تا کۆتایی مانگی شوبات بەردەوام دەبێت. لە…

The post کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان وادەی دەرکردنی کارتی بایۆمەتری درێژکردەوە appeared first on Esta Media Network.