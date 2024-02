2024-02-20 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاند، “نزیکەی 400 خێزانی ئاوارە لە پارێزگای دیالەوە گەڕاونەتەوە ناوچەکانی خۆیان”. لە راگەیەندراوێکدا…

The post کۆچ و کۆچبەرانی عێراق گەڕانەوەی نزیکەی 400 خێزانی ئاوارەی بۆ ناوچەکانی خۆیان راگەیاند appeared first on Esta Media Network.