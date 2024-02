2024-02-20 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لەگەڵ حکومەتی هەرێم هەموو کارێکی پێویست ئەنجامدەدەن بۆ ئەوەی هەڵبژاردنێکی سەرکەوتوو ئەنجامبدرێت. لە راگەیەندراوێکی…

