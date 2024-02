2024-02-20 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زۆرترین بڕی بارانی 12 کاتژمێرى رابردووی ناوچەکانی هەرێم لە پیرمام بووە کە بڕی 16.0 ملیم بووە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی…

The post زۆرترین بڕی باران لەکام شوێنی هەرێم باریوە؟ appeared first on Esta Media Network.