2024-02-20 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرەنسا دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تێکشکاند کە لە یەمەنەوە سەرچاوەیان گرتبوو. وەزارەتی هێزەچەکدارەکانی فەرەنسا رایگەیاند، دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان لە…

