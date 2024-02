2024-02-20 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، تا هەمواركردنەوەی یاسای بودجە بەردەوام دەبن لە ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم. محەمەد شیاع سودانی،…

The post سودانی: ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بەردەوام دەبێت appeared first on Esta Media Network.