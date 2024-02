2024-02-20 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی دوو تۆمەتباری بازرگانیکردن بەمرۆڤ رادەگەیەنێت. دەزگای ئاسایشی هەرێم لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، بەرێوەبەرایەتیی ئاسایشی بازگەکان…

