2024-02-21 08:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی بواری بایلۆجی گەورەترین ماری جیهانی لە دارستانەکانی ئەمازۆن دۆزییەوە. فریک فۆنک شارەزای بایلۆجی هۆڵەندی رایگەیاند، ئەو مارەی…

The post گەورەترین مار لە جیهاندا دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.