2024-02-21 09:50:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لە رێورەسمێکی تایبەتدا رووفاتی 172 ئەنفالکراو لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە قەزای چەمچەماڵ بەخاکسپێردرا و خانمی یەکەمی…

The post لە چەمچەماڵ رووفاتی 172 ئەنفالکراو بەخاکسپێردران appeared first on Esta Media Network.