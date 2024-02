2024-02-21 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، ” زمانی ئێمە، شوناس و شانازیی ئێمەیە”. بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی…

