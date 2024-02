2024-02-21 16:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، بە گوێرەی بڕیارێکی وەزارەتی تەندروستیی هەرێم، هەر چاو و قاوەیەک…

The post فەرمانگەی میدیا و زانیاریی: چا و قاوەی بێ ستیکەری لاوازکردن و کێشسەرخستن قەدەغەکران appeared first on Esta Media Network.