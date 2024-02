2024-02-21 17:50:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێکی دڵتەزێنی هاتوچۆدا لە ئیدارەی سۆران، باوکێک بە ئۆتۆمبێلەکەی کوڕە دوو ساڵانەکەی شێلا و بەهۆیەوە کوڕەکە گیانیلەدەستدا.…

