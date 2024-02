2024-02-21 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی پەرلەمان لە خولی پێنجەمی پەرلەمانیی هەرێم رایگەیاند، ئەو کێشەیەی لەسەر پرسی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان هەیە، کێشەیەکی درێژخایەنە،…

