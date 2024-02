ئەمڕۆ HONOR OF KINGS لە عیراق دەستی پێکرد

2024-02-21 20:12:43 - سەرچاوە: HONOR OF KINGS

کاتی ئەوە هاتووە پاڵەوانەکەت هەڵبژێریت، تیمەکەت پێکبهێنیت و شەڕ بۆ شکۆمەندی بکەیت

21ی شوباتی 2024 - چاوەڕوانی کۆتایی هات، ئێستا یاریزانان لە سەرانسەری عێراق دەتوانن بەشداری زیاتر لە 100 ملیۆن بەکارهێنەری چالاک ڕۆژانە بکەن کە پێشتر ئەزموونی یاری Honor of Kings کردووە، کە بەناوبانگترین یاری گۆڕەپانی شەڕی ئۆنلاینە بۆ فرە یاریزانی مۆبایلە (MOBA) لە جیهاندا.

چۆن HONOR OF KINGS شوێنکەوتوویەکی دڵسۆزی وای کۆکردەوە و پارێزگاری لێکردوون؟

بە گوتەی سەرۆکی دیزاینەری یارییەکان، هوانگ دی، بە پەیڕەوکردنی سێ بنەمای سەرەکییە:

دڵنیابوون لە هەر کەسێک، بەبێ گوێدانە ئامێرەکەی، دەتوانێت چێژ لە یارییەکە وەربگرێت بە هێشتنەوەی دابەزاندنی سەرەتایی تا ئەو توانایەی کە دەتوانرێت، لە هەمان کاتدا پێشکەشکردنی گرافیکی پێشکەوتوو و ڕێژەی چوارچێوە .

دابینکردنی گۆڕەپانێکی یەکسان، کە سەرکەوتن لە ئەنجامی هەوڵی یاریزانێک بێت نەک توانای خەرجکردن و تێچووی زۆر .

گەیاندنی ڕژێمێکی بەردەوامی پاڵەوان و پێستە نوێیەکان لە هاوبەشی جیهانی و ناوچەیی بڕاندەکان بۆ بەهێزکردنی ڕیزبەندی .

بۆ بیستنی زیاتر لە ئەندامانی تری تیمی پشت HONOR OF KINGS ، ئەم ڤیدیۆیە ببینە.

Honor of Kings لە کاتی نمایشکردنیدا دەوڵەمەندی ناوەڕۆک پێشکەش دەکات، لەگەڵ زیاتر لە چەند مانگی داهاتوودا:

72 پاڵەوان - کە هەموویان دەتوانرێت بێبەرامبەر لە ماوەی مانگی یەکەمی دەستپێکردندا تاقیبکرێنەوە

پاڵەوان - کە هەموویان دەتوانرێت بێبەرامبەر لە ماوەی مانگی یەکەمی دەستپێکردندا تاقیبکرێنەوە هاوبەشی جیهانی - سەیری Heroes and Skins بکە کە لە بڕاندەکانی وەک SNK و Hello Kitty وەرگیراوە

بکە کە لە بڕاندەکانی وەک و وەرگیراوە چەندین شێوازی یاری – 5بە 5 لە هەردوو Standard & Ranked ، Mini Gorge ، , 1v1 Infinite Brawl

لە هەردوو ، ، ڕاهێنان - فێربوونی کارامەیی نوێ یان بەهێزکردنی ئەوانەی کە هەن

ڕووداوەکانی ناو یارییەکە - بەشداریکردن لە ئەرک و چالاکییە جیاوازەکاندا بۆ بەدەستهێنانی Heroes ، Skins و زۆر شتی تر

جاکی هوانگ، بەرهەمهێنەری جێبەجێکاری یارییەکە لەبارەی یارییەکەوە ڕایگەیاند: “ئەمڕۆ نوێنەرایەتی نوێترین هەنگاو دەکات لەسەر ڕێگای دەستپێکردنی جیهانی Honor of Kings و هیوای پێشوازییەکی زۆر گەرم لە هەمووتان دەخوازم کە بەشداری کۆمەڵگەی HONOR OF KINGS دەکەن.”

بۆ بینینی ئەو شتانەی کە چاوەڕێی یاریزانان دەکات، تکایە سەیری ترەیلەری دەستپێکردنی یارییەکە بکەن.

Honor of Kings لێرە بێبەرامبەر دابەزێنە و یاریبکە:

https://apps.apple.com/

https://play.google.com/

Honor of Kings esports news -

وەک ڕێزلێنانێک بۆ پێگەی جیهانی لە وەرزشی ئەلیکترۆنیدا، Honor of Kings بە بانگهێشتنامەی ناوەڕاستی وەرزی بەشداری لە مۆندیالی وەرزشی ئەلیکترۆنی مانگی ئابی ئەمساڵدا دەکات. تیپە یەکەمەکان گەرەنتی شوێنەکانی پاڵەوانێتی بانگهێشتکردن دەکەن کە لە کۆتایی ئەمساڵدا بەڕێوەدەچێت.

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی EWC تکایە سەردانی esportsworldcup.com بکەن

