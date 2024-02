2024-02-22 09:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی ناڕازی رایگەیاند، ئەمڕۆ پێنجشەممە لە شەقامی سالم (سەهۆڵەکە)، کاتژمێر 04:00ی ئێوارە، ئاهەنگی سەرکەوتن دەگێڕن.…

The post نوێنەرێکی مامۆستایانی ناڕازی: ئەمڕۆ ئاهەنگی سەرکەوتن دەگێڕین appeared first on Esta Media Network.