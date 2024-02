2024-02-22 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانیی کوردستان رایگەیاند، هۆکاری دواخستنی هەڵبژاردن یەکێتی نەبووە، بەڵکو لە رووی تەکنیکییەوە دادگای فیدڕاڵی سکاڵاکانی وەڵامنەدایەوە…

The post وتەبێژی یەکێتی: ئێمە هەمیشە ئامادەین بۆ هەڵبژاردن appeared first on Esta Media Network.