2024-02-22 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم سەردانی پارێزگای هەڵەبجە بکات. ئەمڕۆ قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکومەتی…

The post قوباد تاڵەبانی سەردانی هەڵەبجە دەکات appeared first on Esta Media Network.