2024-02-22 11:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بازرگانیی عێراق رایگەیاند، بەشەخۆراکی پێویستی چەند مانگی داهاتوو لە کۆگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان هەن و لەگەڵ…

