2024-02-22 12:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی عێراق رایگەیاند، رۆژانی هەینی و شەممە لە فەرمانگە ژمێریارییەکان بۆ تەواوکردنی رێکارەکانی دابەشکردنی مووچە دەوام ئاسایی…

