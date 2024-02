2024-02-22 14:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لوقمان وەردی جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایگەیاند، بڕیارەكانی دادگای باڵای فیدراڵی عیراق دەرئەنجامی…

