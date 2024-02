2024-02-22 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێکی میسری رایگەیاند، سەلمێندراوە ڤاکسینی کۆرۆنا بە هەموو جۆرەکانییەوە هۆکارن بۆ نەخۆشییەکانی دڵ و مێشک و دەمارەکان. د.…

The post پزیشکێک: ڤاکسینەکانی کۆرۆنا هۆکارن بۆ نەخۆشییەکانی دڵ و دەمارەکان appeared first on Esta Media Network.