2024-02-22 23:25:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی گەشتوگوزاری سلێمانی رایگەیاند، “هەنگاوی یەکەمی پڕۆژەکانی نۆژەنکردنەوەی سەرچنار بە فراوانکردنی شەقامەکە دەستپێدەکات و بەنداوێکی نوێش دروستدەکرێت”.…

