2024-02-23 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، دووپاتیکردەوە کە بڕیاری کۆتاییهێنان بە ئەرکەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە مانای پچڕانی پەیوەندیییەکان…

