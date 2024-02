2024-02-23 10:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتی شارەوانیی ناحیەی بەحرکەی سەر بە پارێزگای هەولێر، ئاگادارییەکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، “لە چەند رۆژی داهاتوودا درۆنێک لە…

The post ئاگاداری لەبارەی فڕینی درۆن بەسەر ناوچەیەکی سنووری هەولێر بڵاوکرایەوە appeared first on Esta Media Network.