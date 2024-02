2024-02-23 12:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاڵاوگەکە ماوەی 10 ساڵ بوو لە کارکەوتبوو، ئەمڕۆ هەینی جارێکی دیکە کرایەوە و لە توانای پاڵاوگەکەدا هەیە رۆژانە…

The post پاڵاوگەی بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین دوای 10 ساڵ خرایەوەکار appeared first on Esta Media Network.