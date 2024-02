2024-02-23 13:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق داوای خێراکردنی ناردنی خشتەی بودجەی ساڵی 2024 دەکات لەلایەن حکومەتەوە. مستەفا ئەلکەراوی ئەندامی…

The post لیژنەی دارایی پەرلەمان داوای خێراکردنی ناردنی پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2024 دەکات appeared first on Esta Media Network.