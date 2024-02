2024-02-23 17:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی فرۆشتنی بەنزینی کوالێتی خراپ و پابەند نەبوون بە مەرج و رێنماییەکانی کارکردن، 10 بەنزینخانە لە هەولێر داخران…

