2024-02-23 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایانی میلاک و وانەبێژی پەروەردەی پێنجوێن بڕیاریاندا لە سبەینێوە بگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن. دەستەی نوێنەرانی مامۆستایانی میلاک و وانەبێژی…

The post مامۆستایانی پەروەردەیەکی دیکە بایکۆتیان شکاند appeared first on Esta Media Network.