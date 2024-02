2024-02-23 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەتۆمەتی کڕین و فرۆشتنی باڵندەی کێوی لە سلێمانی، سێ کەس دەستگیرکران و دەست بەسەر ژمارەیەک باڵندەی کێویدا گیرا…

