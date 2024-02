2024-02-24 09:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری میسیسیپی رایگەیاند، “هەلیکۆپتەرێکی پاسەوانی نیشتمانی کەوتە خوارەوە و بەهۆیەوە دوو سەرباز گیانیان لەدەستدا”. تیت ریڤز، پارێزگاری میسیسیپی…

