2024-02-24 11:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق لە لێدوانێکیدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەو کارانەی حکومەت بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵات ئەنجامیدەدات پێویستی بە کارکردنە…

